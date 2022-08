Construção reacelera emprego mas projeta semestre difícil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indústria de construção voltou a acelerar a criação de empregos em julho, segundo relatório do Sinduscon-SP com base nos dados do Caged.

Fechou o mês com 32.082 novas vagas, alta de 1,29% na comparação com junho.

Apesar do resultado, projeta desaceleração neste segundo semestre, puxado pelos juros altos e queda na renda das famílias brasileiras.

No acumulado do ano, a construção civil empregou 216 mil trabalhadores, expansão de 9,38% na comparação com o registro de funcionários contratados no final do ano passado.