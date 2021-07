Construção espera novo recorde de vendas no primeiro semestre na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O levantamento do primeiro semestre do mercado da construção na capital paulista, que será concluído pelo Secovi (entidade do setor) até sexta (23), vai trazer, certamente, um recorde de vendas na capital paulista.

Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP, atribui o resultado aos mesmos fatores que vêm explicado o aquecimento do setor desde o início da pandemia, como um alívio no caixa pela redução de outras despesas como viagens e um aumento no interesse por ativos reais.