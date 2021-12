Construção civil prevê forte desaceleração do crescimento em 2022

O pessimismo com o ano que vem é reflexo das incertezas criadas pela alta dos juros e pela queda da renda dos brasileiros, que devem ter impacto negativo especialmente no segmento da habitação popular.

Projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontam crescimento de 7,6% neste ano e de apenas 2% no próximo, de acordo com dados que serão divulgados nesta segunda-feira (13).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indústria da construção civil prevê forte desaceleração dos negócios do setor no próximo ano, após registrar um ano de forte crescimento com a entrega de projetos contratados no início da pandemia.

