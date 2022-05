Confiança do empresário da construção cai e afeta Casa Verde e Amarela

Os lançamentos de imóveis em geral recuaram 2,6% na mesma base de comparação, com cerca de 53 mil unidades lançadas no período.

A entidade diz que o resultado foi puxados não pela taxa de juros, mas pela falta de confiança dos empresários em investir no segmento e pela queda no poder aquisitivo das famílias, além dos custos da construção.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os lançamentos de imóveis do programa Casa Verde e Amarela fecharam o primeiro trimestre de 2022 com queda de 25,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados que a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) divulga nesta segunda-feira (23).

