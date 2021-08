Confiança da Construção sobe 0,6 ponto em agosto, a 96,3 pontos, diz FGV

A confiança do setor de Edificações Residenciais e Não Residenciais atingiu 89,2 pontos em agosto, acima dos 84 pontos de dois anos atrás. As Obras Viárias avançaram a 97,2 pontos, de 84 pontos em agosto de 2019. E o setor de Obras de Artes Especiais e Outros Tipos avançou a 97,5 pontos, de 94,8 antes.

"O segmento de Preparação de Terrenos, que é antecedente do ciclo de obras, também se sobressai, tanto no nível do indicador de confiança, quanto no avanço em dois anos, corroborando a percepção de retomada setorial", observa Castelo. A confiança do setor atingiu 104,4 pontos em agosto, acima dos 96,9 pontos de igual período de 2019.

"Os empresários da construção ajustaram suas expectativas de melhoria contínua dos negócios", afirma a coordenadora de Projetos da Construção da FGV, Ana Maria Castelo, em nota. "Vale notar que a percepção predominante voltou a ser de que o cenário atual é melhor que o de antes da pandemia, corroborando as projeções de retomada do setor."

