Concurso do INSS tem mais de 1 milhão de inscritos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com mil vagas de técnico do seguro social recebeu um total de 1.023.494 de inscrições. A Cebraspe, organizadora da seleção, publicou nesta quarta (9) a lista com o total de inscritos e a relação de candidato por vaga em cada gerência executiva.

As mil vagas estão distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país. Do total, 702 são para ampla concorrência, 98 para pessoas com deficiência e 200 para candidatos negros.

A lista com a disputa de candidatos por vaga em cada local pode ser consultada no site da Cebraspe. No documento, a organizadora mostra a disputa para ampla concorrência, para candidatos negros e para inscritos com deficiência.

A relação de candidato por vaga varia de acordo com a gerência em que o candidato se inscreveu. Na ampla concorrência, a cidade de São Paulo lidera, com 8.534 candidatos por oportunidade. O Distrito Federal tem uma disputa de 7.599 inscritos por chance.

O governo tinha expectativa de bater 1,5 milhão de inscritos. No último concurso do INSS, publicado em dezembro de 2015, foram 1.087.804 para 950 vagas e o cargo de técnico do seguro social teve disputa de 1.304 candidatos para cada vaga.

No concurso anterior, o candidato escolhia concorrer a uma determinada agência do INSS. Segundo o edital, neste concurso os aprovados serão colocados em qualquer agência do INSS que faz parte da gerência executiva para a qual optou por concorrer. Após o resultado final do concurso, os aprovados serão convocados, de acordo com sua classificação, para escolher o posto do INSS dentro da gerência escolhida ao se inscrever. Veja aqui a lista de agências, distribuídas em cada gerência executiva.

A procura pela seleção foi tão alta que o site da organizadora da seleção saiu do ar e foi necessário prorrogar o período de inscrições por mais um dia. No Twitter, candidatos relataram dificuldade para conseguir fazer a inscrição por problemas para recuperar a senha, fazer um novo cadastro ou apresentar o pedido de isenção.

Nesta terça (8), a Cebraspe divulgou a relação final de candidatos que tiveram a inscrição aceita para concorrer às vagas para pessoas com deficiência. As informações podem ser conferidas no site da organização. O prazo para apresentar recursos terminou na última terça (1º).

Há oportunidades em todas as regiões e, segundo o governo, foi dada prioridade a locais onde há déficit maior de servidores.

O cargo de técnico do seguro social exige ensino médio completo e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais.

Essa remuneração inicial bruta corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

A Cebraspe (antigo Cespe/UnB) é conhecida do público que se prepara para o concurso do INSS, pois foi a banca nas duas últimas edições. As 120 questões de múltipla escolha têm alternativas que devem ser classificadas como certas ou erradas (serão 50 perguntas de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos), conforme o edital do concurso.

Segundo especialistas, como respostas erradas anulam acertos, a seleção penaliza o chute e dificulta o acerto por eliminação. Cada resposta correta valerá um ponto e a resposta errada representa um ponto negativo.

A segunda etapa da seleção, também eliminatória, terá um curso de formação para os pré-selecionados. O curso será presencial, com 180 horas de treinamento, com atividades que podem ser desenvolvidas no período diurno e noturno, segundo o edital. Durante a qualificação, os aprovados receberão metade do salário até que sejam designados para um posto de trabalho.

A Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde) diz que as mil vagas do novo concurso serão insuficientes para suprir o déficit de servidores do órgão, de 23 mil trabalhadores, e para resolver um dos principais problemas: a fila de espera para a concessão de benefícios.

*

CONCURSO INSS 2022

Total de vagas: 1.000

Cargo: técnico do seguro social

Escolaridade: ensino médio

Salário: até R$ 5.905,79

Informações sobre o concurso (que está com inscrições encerradas)

Provas: previstas para 27 de novembro

Curso eliminatório: previsto para janeiro de 2023