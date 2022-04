Concurso do Censo tem 621,2 mil candidatos aptos para provas no domingo, diz IBGE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso que prevê preencher quase 206,9 mil vagas de trabalho temporário operações do Censo Demográfico 2022 terá a aplicação das provas no domingo (10).

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que é responsável pelo Censo, 621,2 mil candidatos tiveram as inscrições confirmadas e poderão fazer os exames no final de semana.

Até janeiro, o processo seletivo havia recebido 1,1 milhão de inscrições. Contudo, o número de participantes que seguem na disputa baixou para 621,2 mil na sequência, após o período de pagamento de taxa ou solicitação de isenção.

O IBGE oferece 183 mil vagas para recenseador, 18,4 mil para ACS (agente censitário supervisor) e 5,5 mil para ACM (agente censitário municipal).

Dos 621,2 mil inscritos que estão aptos para as provas, 349,4 mil são candidatos a recenseador. A disputa pelos postos de ACM e ACS soma 271,8 mil inscrições válidas.

A concorrência varia de acordo com o número de vagas disponíveis e a quantidade de candidatos em cada local do processo seletivo.

No domingo, as provas para recenseador serão aplicadas a partir das 9h (horário de Brasília). Os candidatos farão testes objetivos com 50 questões.

Já os candidatos a ACM e ACS farão os exames no período da tarde. As provas serão aplicadas a partir das 14h30 (horário de Brasília), com 60 questões.

Os recenseadores atuam diretamente na coleta das informações do Censo, entrevistando os moradores nos domicílios no país.

O ACM, por sua vez, gerencia o trabalho dos postos de coleta do IBGE. Já o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores nas atividades de campo.

O IBGE prevê iniciar a coleta dos dados do Censo no dia 1º de agosto.

O instituto afirma que o cartão de confirmação da inscrição, com o local de prova dos candidatos, estará disponível para consulta ainda nesta segunda-feira (4), no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), a organizadora da seleção.