Concurso da Petrobras recebe inscrições até sexta; entenda o edital e saiba se preparar

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As inscrições para o concurso da Petrobras se encerram às 18h desta sexta-feira (17). São 373 vagas imediatas e mais 746 postos para cadastro de reserva, somando 1.119 oportunidades 1.119. As provas estão previstas para 30 de abril de 2023 em todas as capitais do país. A remuneração inicial é de R$ 5.563,90.

A inscrição deve ser feita no site do Cebraspe (https://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_nm) mediante o pagamento de taxa de R$ 62,79. Há cotas para pessoas com deficiência e pessoas negras, correspondendo a 8% e 20% das vagas, respectivamente.

As vagas são para o cargo de profissional de nível técnico júnior em diferentes áreas de atuação, como enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logística de transportes, manutenção, operação, segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços. Os requisitos para concorrência estão listados em edital.

PROVA TERÁ QUESTÕES OBJETIVAS DE CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS

A prova do Cebraspe conta com cem questões, 40 relativas a conhecimentos básicos das disciplinas de língua portuguesa e matemática e 60 de conhecimentos específicos, variando de acordo com o cargo.

As perguntas devem ser respondidas com certo ou errado. Cada acerto dá um ponto ao candidato e cada erro tira um ponto. Nenhuma pontuação é atribuída se a questão for deixada em branco —o que também pode ser uma tática para não perder pontos.

Daniel Lustosa, professor do curso preparatório AlfaCon, diz que a expectativa é de uma prova muito bem elaborada, o que é benéfico ao candidato. "As provas da banca Cebraspe são sempre bem contextualizadas e cobram uma preparação direcionada conforme o edital", diz.

Com um mês e meio até a prova, Lustosa recomenda que os candidatos aproveitem materiais anteriores do Cebraspe. "A dica é sempre a mesma: teoria e prática, com conteúdo e exercícios da banca. Quanto mais questões da banca o candidato fizer, melhor."

A banca também foi responsável pelo concurso da Petrobras de 2022, prova que pode ser aproveitada por candidatos como forma de treino. "Os concursos da Petrobrás são sempre excelentes oportunidades, sendo assim podemos esperar um concurso com nível de dificuldade de médio para alto", conclui Lustosa.

FOCO EM DISCIPLINAS BÁSICAS PODE SER DIFERENCIAL

"O diferencial que vai levar o aluno à aprovação é, principalmente, ir bem nas disciplinas básicas, que assim se diferencia dos candidatos que acabam focando desproporcionalmente nas específicas. É o que tem feito a diferença", opina o professor José Maria, do Direção Concursos.

Ele reforça a importância de fazer exercícios do Cebraspe, se adaptando a seu estilo de cobrança. Em língua portuguesa, por exemplo, a banca valoriza a capacidade de compreensão do candidato.

"Podemos esperar uma prova com textos diversificados, que avalia principalmente a capacidade do aluno de identificar informações implícitas e fazer inferências. Apontar não aquilo o que o texto diz, mas o que dá a entender."

Além disso, recomenda aos candidatos que mantenham a consistência nos estudos e utilizem o tempo de forma produtiva, aproveitando materiais enxutos e direcionados ao concurso no período até a prova.

"Se tem duas horas por dia para estudar, não tem problema, mas que as utilize de forma produtiva, consolidando o entendimento daquele tópico que frequentemente cai em prova, resolvendo questões e captando o estilo da banca. Se você consegue fazer isso diariamente até o dia da prova, estará muito bem preparado", indica José Maria.