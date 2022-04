Comprado por Elon Musk, Twitter tem 16 anos e cerca de 217 milhões de usuários

Anúncio do IPO na NYSE (New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova York)

Twitter levanta US$ 200 milhões e atinge valorização de US$ 3,7 bilhões

Veja abaixo a cronologia com os principais momentos da história do Twitter.

A popularidade do Twitter viria a começar a crescer de fato em 2007, durante o festival SXSW (South by Southwest), quando houve um pico de 60 mil tuítes por dia.

