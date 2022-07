Compra do Twitter por Elon Musk está em risco, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk está em risco, segundo reportagem desta quinta-feira (7) publicada pelo jornal Washington Post. Citando fontes anônimas próximas às negociações, o jornal afirma que a equipe do empresário concluiu que o número de contas falsas fornecido pela rede social não é verificável.

A existência dessas contas de spam é um dos principais obstáculos para a conclusão do acordo de US$ 44 bilhões.

De acordo com o Washington Post, a equipe do bilionário parou de se envolver em algumas discussões sobre o financiamento do acordo de compra da rede social, e deve mudar de direção em breve.

Espera-se que Musk tome medidas drásticas após a conclusão de que os números não são verificáveis, segundo as fontes. Para desistir do acordo, Musk deve pagar cerca de US$ 1 bilhão.

Também nesta quinta-feira (7), o Twitter disse que remove diariamente de sua plataforma mais de 1 milhão de contas consideradas spam.

A empresa explicou suas políticas de combate à manipulação da plataforma e o cálculo dos chamados usuários monetizáveis diariamente, aqueles que estão ativos na plataforma.

Em maio, Musk tuitou que o CEO do Twitter, Parag Agrawal, se recusava a mostrar provas de que menos de 5% das contas na rede social são falsas. "O acordo não pode avançar até que ele faça isso", escreveu.

Na ocasião, Agrawal afirmou que análises internas mostraram que menos de 5% das contas ativas são classificadas como spam. Essa estimativa, contudo, não poderia ser verificada externamente por causa da necessidade de usar informações públicas e privadas, as quais a empresa não poderia compartilhar.

Musk respondeu à explicação de Agrawal, publicada no Twitter, com um emoji de fezes. "Então, como os anunciantes sabem o que estão recebendo pelo seu dinheiro?", Musk questionou em seguida. "Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter", completou.