Complexo imobiliário de luxo tem maquete com preço de Ferrari zero-quilômetro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Benx Incorporadora investiu R$ 4 milhões em uma maquete que ocupa cerca de 170 m² para representar seu complexo imobiliário na zona sul de São Paulo. Foram necessários cinco meses e o trabalho de 60 profissionais para a montagem.

O modelo reproduz o projeto do Parque Global, um empreendimento de luxo de 218 mil m² que se tornará um bairro planejado na Marginal Pinheiros.

O valor investido na maquete é suficiente para comprar uma Ferrari Portofino zero-quilômetro (R$ 3,5 milhões) e um BMW 420i conversível (R$ 451 mil).

"É importante para mostrar com riqueza de detalhes como será o projeto, precisamos apresentar todo o conceito, o local. Ajuda o cliente a se localizar e a entender o que vai acontecer", afirma André De Marchi, diretor-geral do Parque Global.

A maquete —a maior já feita no Brasil com investimento privado— replica o megaprojeto imobiliário. São cinco torres residenciais, um shopping e um centro avançado de oncologia e hematologia em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein.

As torres de apartamentos da reprodução têm mais de 3,5 metros de altura, e é possível ver detalhes da decoração interna das unidades. As áreas comuns têm representações de obras de arte, adornos, mobiliários, escadas rolantes e equipamentos.

"A dimensão é tão impressionante que tivemos que reduzir a escala do parque linear, respeitando o padrão de 1 por 43 no interior do empreendimento", diz Ezequiel de Jesus, coordenador de projetos da Adhemir Fogassa Maquetes. "Trata-se de um esforço coletivo que resultou em uma verdadeira obra de arte."

A Marginal Pinheiros e o Parque Linear Bruno Covas também estão representados. "A equipe da Adhemir Fogassa visitou o parque, fotografou cada uma das estátuas e as reproduziu em miniatura", explica De Marchi.

A maquete exige manutenção semanal para limpeza e recolocação ou troca de itens. O plano, segundo o diretor, é exibir o projeto dentro do Parque Global quando as obras forem concluídas.

Hoje o projeto é exibido na terceira sala do showroom, que ocupa 13,5 mil metros quadrados do terreno onde ficará o empreendimento. Segundo De Marchi, quem tiver intenção de fechar negócio fica entre três e quatro horas no estande.

"Criamos um roteiro de acolhimento, que inclui uma sala imersiva com vídeo do projeto, um espaço de obras de arte, uma adega e um apartamento decorado, além da sala de atendimento e da maquete", afirma.

O preço médio por metro quadrado residencial é de R$ 24 mil. Até agora, três das cinco torres foram totalmente comercializadas. As últimas duas têm 85% e 45% de seus imóveis vendidos. A Benx, em parceria com a Related Group, estima um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 14,2 bilhões.