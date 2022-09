Competição entre bancos e fintechs ficou mais equilibrada com alta dos juros, diz Itaú

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aumento dos juros no Brasil e nos mercados desenvolvidos nos últimos meses e o consequente crescimento no custo de captação de recursos pelas empresas tornou a competição entre bancos e fintechs mais equilibrada.

A avaliação foi compartilhada nesta quinta-feira (1º) pelos copresidentes do conselho de administração do Itaú, Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles.

"Saímos da defesa e partimos para o ataque para conquistar novos espaços no mercado", afirmou Setubal, durante evento promovido pelo banco nesta manhã.

"É fácil crescer oferecendo preços baixos e subsidiados para atrair clientes", acrescentou Setubal. No entanto, à medida que as fintechs precisam entregar resultados em um ambiente de mercado mais complexo, a competição "fica mais equânime", disse o executivo.

Tendo proliferado no mercado nos últimos anos em um ambiente de juros extraordinariamente baixos e com as pessoas dentro de casa por causa da pandemia, as novas empresas digitais passaram a enfrentar mais dificuldades neste ano, com uma série de fintechs promovendo demissões em massa para se adequar ao novo ambiente de normalização dos juros e retomada da atividade presencial.

Moreira Salles afirmou ainda que, com o aperto nas condições financeiras em escala global, as fintechs passaram a enfrentar um ambiente mais difícil para expandir suas operações, com uma cobrança maior por parte dos investidores para que comecem a entregar resultados no curto prazo, e não mais mirando apenas horizontes de médio e longo prazo.

As novas empresas digitais "têm que se adequar a uma realidade mais parecida com a que a gente vive", afirmou Moreira Salles. "Nossa capacidade de competir se tornou maior e melhor."

Em um cenário de aumento dos juros que favoreceu os resultados das grandes instituições financeiras, o Itaú Unibanco registrou um lucro líquido de R$ 7,679 bilhões no segundo trimestre de 2022, o que corresponde a um crescimento de 17,3% na comparação com igual período do ano passado.

No ano passado, a disputa entre bancos e fintechs chegou a ganhar ares acalorados, com manifestações públicas nas redes sociais de ambos os lados sobre os juros cobrados pelas instituições e eventuais assimetrias regulatórias que favoreceriam as novas empresas digitais do ramo financeiro.