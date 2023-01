Comitê de ato pró-democracia defende Josué na Fiesp e diz que afastamento causa indignação

"Não se pode admitir, portanto, que um pequeno grupo de pessoas ressentidas com o triunfo da democracia sobre o autoritarismo venha agora, em sintonia com aqueles que vandalizam nossas instituições, retaliar uma liderança empresarial exemplar, que sempre deixou claro ser a democracia o único caminho para que o Brasil supere os seus principais desafios."

"A participação de Josué Gomes na defesa da democracia foi essencial para que as eleições de 2022 ocorressem dentro da normalidade, devendo ser motivo de orgulho para a classe empresarial brasileira", afirmam os integrantes do comitê.

Oscar Vilhena diz que face à importância da participação do presidente da Fiesp na elaboração do manifesto de 2022, o comitê entendeu que era necessário divulgar publicamente seu apoio a Josué.

"Causa particular repulsa o fato de que pese contra a permanência de Josué Gomes na presidência da instituição o seu apoio ao 'Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça'", diz a nota do comitê.

Assinam a manifestação de solidariedade o professor a FGV Direito Oscar Vilhena Vieira, o diretor e a vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo e Ana Elisa Bechara, o economista Arminio Fraga, o sociólogo Caio Magri, do Instituto Ethos, o líder sindical João Carlos Gonçalves, o Juruna, da Força, a socióloga Maria Alice Setubal, a Neca, presidente do conselho da Fundação Tibe Setubal, o sociólogo Clemente Ganz Lúcio, e o presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Membros do comitê que organizou o ato das entidades em defesa da democracia no dia 11 de agosto do ano passado divulgaram nesta quarta-feira (18) uma manifestação de solidariedade ao presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do estado de São Paulo), Josué Gomes da Silva, destituído em uma assembleia realizada na última segunda.

