Comitê da Petrobras dá aval para nomeação de indicado de Bolsonaro

As indicações incluem o número dois da Casa Civil, Jonathas Assunção, o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano de Alencar, e Ieda Aparecida Moura Gagni, presidente do conselho do Banco do Brasil e com passagem por diversos órgãos públicos, incluindo a Fazenda Nacional.

"A FUP e sindicatos filiados entrarão com ação popular na Justiça Federal por ato lesivo à administração pública pela indicação de pessoa sem experiência para o cargo", diz a nota divulgada pela federação, que já havia enviado carta ao conselho, em parceria com a Anapetro, pedindo rejeição ao nome.

Ele é formado em comunicação social e fez carreira em uma empresa de investimentos em startups de tecnologia até assumir cargo no governo Bolsonaro. Ocupava uma secretaria no Ministério da Economia quando foi indicado para chefiar a Petrobras.

Eles alegam que a indicação de Paes de Andrade não cumpre os requisitos exigidos pela Lei das Estatais para candidatos a cargos na alta administração dessas empresas, como formação acadêmica compatível e experiência mínima de dez anos no setor de energia ou em empresa do porte da Petrobras.

Para essa reunião, o grupo contou ainda com a participação de Marcelo Mesquita, que também representa minoritários no conselho de administração da Petrobras. Ele teria o voto de desempate, que não foi necessário.

