Comgás prorroga desconto para quitar dívida e prevê parcelamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comgás anunciou nesta terça-feira (1º) a prorrogação do Saldão de Dívida, onde consumidores do estado de São Paulo podem quitar dívidas antigas com até 50% de desconto.

O prazo inicial da ação se encerrava em 30 de novembro. Com a prorrogação, a empresa também abriu a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 12 vezes.

O cliente que tiver contas atrasadas com mais de um ano tem até o dia 18 de dezembro para renegociá-las. O programa também é válido para clientes comerciais. Os descontos são progressivos, ou seja, quanto maior o tempo de atraso de uma conta, maior o desconto.

A quitação da dívida é feita online, via site da empresa. São necessários o CPF e o código do usuário do titular da conta.

O site, segundo a companhia, foi programado para calcular automaticamente o desconto de acordo com o tempo da dívida.

A Comgás faz a distribuição de gás natural encanado em 90 municípios, abastecendo os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração e disponibilizar gás para usinas de termogeração.

A companhia atende mais de 2 milhões de clientes em sua área de concessão no estado de São Paulo: Região Metropolitana de São Paulo, Região Administrativa de Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

Tempo da dívida - Desconto

Entre 1 e 2 anos - 10%

Entre 2 e 3 anos - 20%

Entre 3 e 4 anos - 30%

Entre 4 e 5 anos - 40%

Acima de 5 anos - 50%