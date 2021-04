Comércio reabre em SP com movimento nas ruas e shoppings, mas vendas em baixa

O Shopping Cidade São Paulo tinha diversas lojas vazias. Apesar disso, os corredores e escadas rolantes estavam com movimento no início da tarde. A praça de alimentação ainda não pode funcionar.

Apesar de as vendas terem ficado aquém das expectativas, ela diz ter visto a movimentação próxima de um domingo normal. "Eu acho que as pessoas estavam com vontade de ir para a rua", afirma.

Não havia pessoas sem máscara nos estabelecimentos comerciais visitados pela Folha. No shopping, a reportagem presenciou um segurança informando um visitante que comia no estabelecimento de que não era permitido ficar sem máscara nos corredores.

A partir deste domingo, está permitida a abertura para o setor de comércio, das 11h às 19h, além de cultos religiosos. No próximo sábado (24), reabrirão as lojas de serviços, como restaurantes, salões de beleza, academias e atividades culturais, além de parques.

