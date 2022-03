Comércio on-line cresce e abre mercado para mulheres empreendedoras

A pandemia estimulou a expansão do comércio on-line, o que antes era físico agora passou para o mundo virtual, e com os bazares não foi diferente. Pensando em explorar essa onda digital e seguir com sua loja que as comerciantes Simone Santos e Priscila Souza idealizaram o Bazar online das mulheres de sucesso.

Simone conta que o bazar nasceu da necessidade de divulgar o trabalho de pequenas lojas de bairro e artesãos durante o período de pandemia. A comerciante explica que é criado um grupo no whatsapp com clientes habituais e também com possíveis clientes e nos dias marcados as lojas cadastradas tem uma hora para expor seus serviços e produtos para os integrantes do grupo.

“As pessoas entram no grupo por meio de um link e um domingo sim outro não é realizado o bazar, tudo on-line. As lojas fazem suas apresentações, os clientes marcam a foto do produto ou serviço que lhe interessar e os vendedores fecham os negócios em particular”, explicou Simone.

De acordo com Priscila Souza o Bazar já está em sua 6ª edição e desta vez vem com um diferencial: um sorteio de um prêmio em dinheiro para os clientes que efetuarem compras durante o bazar.

“ Já realizamos o bazar outras vezes, em edições anteriores sempre sorteamos brindes entre os clientes compradores, desta vez vamos sortear um Pix”, finalizou Priscila

O bazar acontece duas vezes por mês sendo um domingo sim outro não. Ao todo são 13 lojas cadastradas e para participar o cliente precisa entrar em um grupo do Whatsapp.