Comércio e pubs do Reino Unido criticam uso de certificado de Covid para entrar em loja

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de enfrentar oposição no parlamento, a ideia do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de criar certificados para atestar quem tem baixo risco de transmitir a Covid-19, após vacina, teste ou cura de infecção recente, tem recebido críticas de lojas e pubs.

