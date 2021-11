Começa nesta quarta-feira pagamento do Auxílio Brasil; veja datas

Terá início amanhã (17) o pagamento do Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família. Cerca de 14,5 milhões terão direito ao benefício no valor de R$ 217,18 no mês de novembro.

O Governo Federal divulgou o calendário, que seguirá o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Todos os meses o Ministério da Cidadania vai selecionar novos beneficiários para o Auxílio Brasil.

Dúvidas poderão ser tiradas através da central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site caixa.gov.br/auxiliobrasil.