Com Safra, multas a bancos por irregularidades no direito ao consumidor chegam a R$ 30 milhões

O PAN disse que a manifestação da Senacon refere-se a um entendimento administrativo preliminar e que recorreu da multa. O banco afirma ainda que participa da “Autorregulação do Crédito Consignado”, implementada pela Febraban para redução do número de reclamações.

Representantes do Safra, segundo a secretaria, exploraram a hipervulnerabilidade de idosos aposentados e pensionistas do INSS.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Nacional do Consumidor aplicou multa de R$ 2,4 milhões no banco Safra porque seus correspondentes bancários cometeram atos abusivos ao ofertar crédito consignado a idosos.

