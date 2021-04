Com recorde de saques, poupança tem resultado negativo de R$ 3,52 bilhões em março, diz BC

No ápice da crise, em abril, a captação da poupança bateu recorde, com R$ 30,4 bilhões. O resultado foi superado em maio, com R$ 37,2 bilhões, o maior da série histórica até agora.

O saldo, que é todo o montante investido na modalidade, mesmo com captação negativa, permaneceu superior a R$ 1 trilhão no mês. O estoque alcançou a marca pela primeira vez na história em setembro.

Após a chegada do vírus ao país, em março do ano passado, a caderneta registrou valores elevados em captação líquida nos meses seguintes, em comparação ao restante da série.

O recorde de entradas foi alcançado em dezembro do ano passado, com R$ 339,8 bilhões. Naquele mês, os saques somaram R$ 319,2 bilhões e a captação líquida ficou positiva em R$ 20,6 bilhões.

Embora a captação líquida (diferença entre entradas e saídas) tenha sido negativa, os depósitos também tiveram patamar elevado, no segundo maior montante da história, com R$ 317,6 bilhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.