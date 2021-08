Com onda de IPOs, Brasil tem 40 novos bilionários em 2021, segundo a Forbes

A lista usa os critérios da Forbes norte-americana e tem as empresas listadas em Bolsas de valores como maior fonte de informação. A apuração do patrimônio foi fechada em 30 de junho de 2021.

Além disso, o boom de IPOs no Brasil garantiu ao país a quinta maior capitalização de mercado do mundo, com aproximadamente R$ 5,5 trilhões distribuídos entre 388 companhias.

Considerando o desmembramento de famílias e os novatos, o ranking traz 77 nomes a mais que no ano passado, totalizando 315 brasileiros. O patrimônio acumulado de todos os bilionários do país é de R$ 1,9 trilhão em 2021.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Mesmo com a pandemia e a piora dos indicadores econômicos, o número de bilionários brasileiros cresceu em 2021. De acordo com a Revista Forbes, pelo menos mais 40 pessoas conseguiram atingir a marca de R$ 1 bilhão de patrimônio neste ano, impulsionados pelo aumento de oferta de ações na Bolsa.

