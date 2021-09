Com o número de hoje, projeção para o PIB deste ano pode ser revisada para baixo, diz Campos Neto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira (1º) que a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano deve ser revisada para baixo após a divulgação do dado do segundo trimestre, que teve queda de 0,1%.

O resultado veio abaixo das expectativas do mercado. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam crescimento de 0,2% na comparação com o trimestre anterior.

No relatório Focus desta semana, em que o BC divulga as projeções do mercado, a estimativa estava em alta de 5,22%.

"A projeção do PIB para 2021 estava em 5,22%, com o número de hoje achamos que pode ser revisada um pouquinho para baixo, vamos observar", afirmou em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Em sua apresentação, Campos Neto mostrou o gráfico do desempenho da economia nos últimos trimestres e falou em recuperação em V, quando a atividade tem retomada em velocidade semelhante à queda.

Além disso, ele ressaltou melhora no mercado de trabalho.