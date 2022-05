Com lockdowns, lucro da indústria da China sofre queda anual de 8,5% em abril

Apenas o segmento de manufatura sofreu uma contração anual de 8,3% no lucro do primeiro quadrimestre, bem maior do que o declínio de 2,1% visto entre janeiro e março. Fonte: Dow Jones Newswires.

Entre janeiro e abril, o lucro industrial chinês avançou 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, contudo, o aumento havia sido bem mais robusto, de 8,5%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.