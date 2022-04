Com chegada de páscoa, Procon mostra diferença de 224% nos preços do chocolate

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa realizada pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP, divulgada nesta sexta (1º), mostra que o consumidor deve ficar atento aos preços durante a Páscoa. Os valores de caixas de bombons, ovos e tabletes de chocolate podem variar até 224%.

Segundo o levantamento, o chocolate Meio Amargo 40% de 92 g da Hershey's foi encontrado em um estabelecimento pelo valor de R$ 12,46 e, em outro, a R$ 3,85. Diferença de R$ 8,61 em valor absoluto, ou 223,64%.

Com relação às caixas de bombons, a maior diferença foi de 96,54%: a caixa de Sortidos Garotices de 250g da Garoto custava R$ 16,49 em uma loja e, em outra, R$ 8,39, diferença de R$ 8,10 em valor absoluto.

Preferência da criançada, os ovos de Páscoa também podem representar uma armadilha: a maior diferença encontrada foi de 144,65% no Ferrero Rocher de 365 g. Em um estabelecimento, o preço encontrado foi de R$ 178,35 e, em outro, R$ 72,90. Em valor absoluto, a diferença foi de R$ 105,45.

COMPRAS PELA INTERNET

De acordo com o Procon-SP, na comparação dos produtos entre as pesquisas online de 2022 e 2021, constatou-se que houve, em média, aumento de 2,36% no preço médio dos bombons, de 13,02% em tabletes de chocolate e de 19,53%, ovos de Páscoa. O Índice de Preços ao Consumidor - IPC-SP da FIPE, referente ao período de março de 2021 a fevereiro de 2022, registrou variação de 10,35%.

A pesquisa foi feita em nove sites, no período de 14 a 17 de março. As análises foram realizadas a partir de 81 itens entre caixas de bombons, ovos de Páscoa e tabletes de chocolates. Foram comparados os produtos encontrados em, no mínimo, três dos locais consultados.

ORIENTAÇÕES

Os especialistas orientam a fazer uma comparação entre os preços de diferentes estabelecimentos, ainda que em lojas virtuais, considerando a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. No caso das lojas virtuais, também é fundamental comparar o preço do frete.

Se o momento for de orçamento apertado, vale lembrar que as caixas de bombons e tabletes de chocolates também podem substituir os tradicionais ovos de Páscoa, porque quase sempre apresentam preços mais atrativos.