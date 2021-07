Com avanço da vacinação, turismo inicia retomada no Nordeste

RECIFE, PE, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A chuva fina que persistiu por toda a semana enfim cessou na tarde de quinta-feira (15). Mas o frio de 25ºC --glacial para padrões baianos-- se une ao vento que vem do mar, gerando a sensação de uma temperatura mais baixa.

Ainda assim, a praia do Porto da Barra, a mais cobiçada da costa de Salvador, está apinhada de gente na areia. No calçadão, mãe e filha caminhavam com braços pintados com símbolos da banda Timbalada.

Dois irmãos de Juiz de Fora (MG) contavam, em frente ao Farol da Barra, os dias para o fim de semana, quando esticariam a viagem para a praia de Boipeba. A poucos metros, um casal de Brasília se espremia em frente à tela do celular para tirar uma foto no pôr do sol.

Depois de um ano perdido em 2020, o turismo nos estados da região Nordeste começa a respirar e dar os primeiros sinais de retomada em meio ao avanço da vacinação contra a Covid-19 e a consequente diminuição do número de casos e óbitos em decorrência da doença.

Dados da Abih (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) apontam para um incremento na ocupação de leitos nos últimos meses. Em junho, a média foi de 43% em Fortaleza, 42% no Recife, 41% em Natal e 36% em Salvador.

Os números ainda são tímidos, mas estão sendo vistos pelo setor como um alento diante do cenário do mesmo período do ano passado, quando a maioria dos hotéis da região estava de portas fechadas.

A expectativa é de um cenário um pouco melhor em julho, mês marcado pelas férias escolares. A projeção da Abih para este mês é uma ocupação de 51% em Natal e de até 55% em Fortaleza.

"Com o andamento da vacinação, a gente entra novamente em um caminho de crescimento", afirma o presidente da associação no Ceará, Regis Medeiros.

Ele ressalta a recuperação lenta, mas consistente. "É mês a mês. Já temos sinais de um julho com ocupação bem melhor do que julho do ano passado. Teremos um agosto parecido com julho e um setembro com números crescentes."

A retomada não é restrita ao Nordeste: de acordo com o IBGE, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil apresentou expansão de 102% em maio, comparado ao mesmo mês em 2020.

Houve crescimento nas 12 unidades da Federação onde a pesquisa é realizada, com destaque para Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

O avanço gradual é impulsionado pelo turismo de lazer, conforme explica Luciano Lopes, da Abih na Bahia. Não à toa destinos como Porto Seguro e Praia do Forte estão entre os mais procurados no estado.

"Uma das primeiras demandas após o isolamento é o lazer. Por isso, há uma procura maior por resorts e os destinos de praia, principalmente entre as pessoas que já foram vacinadas", afirma Lopes.

Foi o caso da professora Bruna Silva, 27, e do enfermeiro Diangeles Chagas, 33, que vieram de Brasília para passar cinco dias entre Salvador e Praia do Forte.

Ele já havia tomado as duas doses da vacina contra Covid, ela tomou a primeira. Por isso, dizem ter se sentido seguros para fazer uma viagem a lazer nas férias depois de um longo período de isolamento.

"Finalmente nos sentimos seguros para viajar e está sendo tranquilo. Seguimos tomando os cuidados necessários", afirma Chagas.

O movimento de turistas também cresceu em Pernambuco, onde os hotéis das praias de Porto de Galinhas e dos Carneiros já vislumbram os 70% de ocupação.

"Estamos com taxa de ocupação acima de 70% em julho e ainda não estamos nem na metade do mês", afirma Danilo Oliveira Lima, vice-presidente da Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Praia dos Carneiros.

Ele destaca que os finais de semana estão lotados até dezembro, considerando o período de sexta a domingo. O desafio é vender diárias para os dias de semana.

Em Pipa, principal destino turístico do Rio Grande do Norte, a divulgação de festas privadas de fim de ano já foi iniciada. Por lá, as atividades turísticas também estão voltando aos poucos.

A empresária Ludmila Abreu, dona de um dos maiores receptivos de passeios turísticos de Pipa, precisou demitir metade dos funcionários no ano passado. Agora, voltou a contratar: "O volume vem surpreendendo", avalia.

Ela ainda não recuperou o que perdeu no período sem atividades, mas aproveitou o tempo para rever processos, fechar contratos terceirizados e avaliar quais serviços valia a pena manter.

Em Maragogi, um dos locais mais procurados do litoral nordestino, em Alagoas, as piscinas naturais costumam ser um bom termômetro para medir a intensidade da atividade turística no local.

Aos poucos, mesmo com o período chuvoso, o movimento dos catamarãs, que levam turistas para paisagens paradisíacas no meio do mar, tem aumentado. Assim como nos hotéis da região, as tarifas ainda são mais baixas do que os valores normais.

Leonardo Silva, que ganha a vida levando de buggy turistas para conhecer as paisagens mais bonitas das praias alagoa- nas, diz que precisou trabalhar com vendas de roupas em 2020. "Agora, voltei. Ainda não é como gostaríamos, mas, se a vacina funcionar mesmo, vou ter que colocar mais gente para trabalhar para mim", brinca.

Luciano Lopes, da Abih-BA, é cauteloso sobre a velocidade da retomada. Em sua avaliação, o setor de turismo só atingirá os índices de antes da pandemia no segundo semestre de 2022. E destaca que apenas o avanço da vacinação irá impulsionar o fluxo de turistas.

O retorno a um patamar pré-pandemia dependerá também da retomada do turismo de negócios e dos grandes eventos festivos.

O turismo de negócios, que costuma ser um alento para hotéis nos meses de baixa estação, ainda está praticamente parado: convenções e seminários presenciais estão suspensos, e parte das empresas ainda está em home office.

No entanto, algumas capitais, como Recife e Fortaleza, já se preparam para receber as chamadas feiras de negócios. De 20 a 31 de julho, a capital pernambucana vai sediar uma feira de franquias com público reduzido.

"O momento é muito desafiador. A gente organizou uma campanha para veicular no segundo semestre destacando a questão do turismo seguro", diz a secretária de Turismo do Recife, Cacau de Paula.

Os eventos festivos, contudo, ainda estão suspensos em várias capitais. Mas prefeituras e governos estaduais já começam a se preparar para uma retomada gradual nos próximos meses.

Em Salvador, a prefeitura prevê a retomada de evento festivos com público reduzido a partir de agosto. Um primeiro evento-teste foi marcado para 29 de julho, com público de 500 pessoas.

A realização de Réveillon e o Carnaval, entretanto, ainda é uma incógnita. "Países que tinham declarado a extinção da máscara precisaram voltar atrás. Então, prefiro aguardar para anunciar uma posição mais segura. É cedo para falar de Carnaval e de Réveillon", disse o governador da Bahia, Rui Costa (PT).