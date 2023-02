Com alívio na pandemia, movimento de estrada em São Paulo sobe 11% em janeiro, diz Sem Parar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento nas estradas de São Paulo subiu 11% em janeiro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo levantamento do Sem Parar.

No Brasil todo, o aumento foi de 9% na circulação de carros ao longo do mês na mesma base de comparação.

O Sem Parar atribui o avanço do movimento nos pedágios à evolução no cenário da pandemia, que ainda apresentava números preocupantes no início do ano passado com a chegada da variante ômicron, desestimulando as viagens. Agora, segundo a empresa, a movimentação voltou ao patamar normal.

O monitoramento da companhia é feito por meio dos pagamentos registrados pelos veículos.