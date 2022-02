Coca-Cola lança meta para elevar presença de negros em cargos de liderança

"A maior parte dos empreendedores informais no Brasil hoje são pessoas negras, e o que é preciso fazer para acelerar esses empreendedores, para que eles possam fornecer para a gente e para outras organizações? Quais são as ações de capacitação, desenvolvimento de mão de obra?", diz.

A ideia é chegar a 2030 com 30% de negros em cargos de liderança no Brasil. A empresa define as posições de liderança a partir dos supervisores e postos acima, que têm a participação de 14% dos profissionais negros atualmente.

