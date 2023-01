CNI manda carta de apoio a Josué em briga na Fiesp

"Ele tem toda a capacidade, além do respeito e do reconhecimento de seus pares, para trabalhar e elevar o potencial das indústrias paulistas e do Brasil ao patamar desejável para o crescimento e para o desenvolvimento do país", escreveu Robson Andrade em carta de apoio enviada a Josué no sábado (23).

Desde a semana passada, Josué enfrenta a resistência de um grupo de sindicatos da base da federação, que votou por sua destituição do cargo, medida que é contestada por apoiadores do empresário.

