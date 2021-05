Clubhouse lança versão para Android em resposta a queda nos downloads

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo de áudio com salas de bate-papo ao vivo Clubhouse começou no domingo (9) a introduzir uma versão teste para usuários do Android nos Estados Unidos. Isso representa uma expansão potencialmente grande de seu mercado.

A plataforma, que ganhou popularidade no início deste ano após o bilionário Elon Musk e outras celebridades apareceram em bate-papos de áudio ao vivo, gerou cópias por parte de startups e rivais maiores, como Facebook e Twitter.

O Clubhouse está disponível apenas para usuários de dispositivos Apple e por convite. Em alguns mercados, como a China, os convites foram tão procurados que mais tarde alguns foram leiloados em mercados online.

Mas os downloads do aplicativo, uma medida de popularidade, caíram significativamente.

Após atingir um pico em fevereiro, com 9,6 milhões de downloads, esse número caiu para 2,7 milhões em março e 900 mil downloads em abril, de acordo com a Sensor Tower.

A queda gerou dúvidas sobre sua viabilidade a longo prazo, e se seu sucesso se deveu, em parte, ao fato de as pessoas passarem mais tempo em casa durante a pandemia.

Supõe-se que o tão esperado lançamento do Clubhouse no Android faça o app alcançar novos usuários em todo o mundo. A versão para Android alcançará outros mercados de língua inglesa e, em seguida, o resto do mundo em alguns dias ou semanas após o lançamento da versão beta nos EUA.