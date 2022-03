Clientes do BB e Nubank relatam dificuldades com acesso aos serviços nesta sexta (4)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após clientes do Itaú relatarem na quinta (3) uma série de dificuldades com os serviços do banco, nesta sexta (4) são os clientes do BB (Banco do Brasil) e do Nubank que sofrem por conta de problemas operacionais com os aplicativos das instituições financeiras.

De acordo com o site de monitoramento de serviços online Downdetector, por volta das 13h21, as notificações de problemas de usuários do aplicativo do BB saltaram para cerca de 515 registros.

Operações no internet banking e login no aplicativo eram as principais queixas dos usuários.

"O BB confirma que houve uma breve instabilidade no final da manhã desta sexta-feira (4). O app e todas as suas transações funcionam dentro da normalidade nesta tarde", informou o banco por meio de nota.

No caso do Nubank, ao redor das 12h40, as notificações tiveram um pico de cerca de 400 registros.

O saldo em conta e as transferências de valores apareciam como os principais problemas registrados pelos clientes da fintech.

"Parte da nossa base de clientes encontrou oscilações em alguns serviços na manhã de hoje (4). Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual", diz o Nubank.

As notificações relativas ao BB e ao Nubank tiveram um recuo ao longo da tarde, mas ainda seguiam em níveis elevados —às 16h01, o Downdetector apontava para cerca de 270 notificações de clientes do banco estatal e de 170 da fintech.

Na Bolsa de Valores, as ações do BB operam em queda de 3,22%, enquanto os papéis do Nubank recuam 2,89%. O índice Ibovespa cede 1,1%.

ITAÚ RETIRA MULTA DE CARTÕES VENCIDOS NA QUINTA E PAGOS NA SEXTA

Na quinta, o Itaú Unibanco foi alvo de diversas reclamações por parte de clientes descontentes, com queixas envolvendo problemas de acesso a contas, incluindo pelo aplicativo do banco.

Segundo o banco, a origem do problema esteve relacionada a um atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento.

"Clientes com faturas de cartões e boletos vencidos na quinta-feira (3) e pagos nesta sexta-feira (4) terão juros e encargos referentes a 1 dia de atraso inibidos ou, se cobrados, ressarcidos automaticamente em sua conta corrente. Demais situações serão avaliadas caso a caso", informou o Itaú.