Clientes de app de ônibus lotam e-mail de agência de transportes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) recebeu cerca de 100 mil e-mails pedindo proteção ao serviço da Buser, empresa de venda online de viagens rodoviárias.

As mensagens foram uma resposta à consulta pública aberta no mês passado sobre as regras para o fretamento de ônibus. Para pressionar a agência, a empresa pediu para os clientes se manifestarem.

A legislação atual veda a venda de passagem individual de ônibus fretado e impede que empresas não permissionárias façam rotas regulares no estado, o que poderia levar à apreensão de veículos que prestam serviço à Buser.

O trecho em debate sugere que as companhias informem à agência sobre trajeto e viajantes com 48 horas de antecedência, em vez de uma hora, como é hoje. Em nota, a Artesp diz que todos os e-mails com sugestões serão analisados.