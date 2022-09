Clientes da Claro reclamam de falta de sinal em São Paulo

Nas redes sociais, usuários da operadora também escreveram para reclamar do serviço nesta sexta. Em algumas postagens, o perfil oficial da empresa respondeu aos internautas com pedidos de desculpas pelo transtorno.

As queixas de clientes estão concentradas no estado de São Paulo —principalmente na capital e região metropolitana e nas cidades de Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. Mas também há notificações de Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Clientes da Claro relataram falhas técnicas em serviços da operadora na manhã desta sexta-feira (16). Há reclamações de dificuldade para acessar internet fixa e móvel e falha no sinal de telefonia.

