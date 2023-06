Cigarro eletrônico já movimenta R$ 7,5 bilhões no país e gigantes do setor ficam fora

"Se o cigarro, que faz muito mais mal, é liberado, não entendemos por que os eletrônicos são proibidos no país", diz Lauro Anhezini Jr., chefe de assuntos científicos e regulatórios da BAT Brasil. "Mais de 80 países já regulamentaram por ser uma opção 95% menos arriscada para o fumante do que o cigarro tradicional."

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A BAT e outras gigantes globais do mercado de tabaco querem construir fábricas de cigarros eletrônicos no país e, por isso, tentam convencer a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a apressar a regulamentação desses produtos, tidos como menos tóxicos do que os cigarros convencionais.

