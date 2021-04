Chineses lançam o Fusca elétrico que a Volkswagen não fez

A potência do motor elétrico ainda não foi divulgada, tampouco a autonomia do Punk Cat. O carro, que chegará às lojas chinesas no fim do ano, estará em exposição na edição 2021 do Salão de Xangai. O evento será aberto nesta quarta (21).

O interior é outra salada. O mostrador digital fica atrás de um volante à moda antiga, e há também uma enorme tela sensível ao toque que concentra as funções do carro. Forrações e detalhes em verde, creme e rosa-choque se espalham pela cabine.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de lançar produtos globais com identidade própria, a indústria automotiva chinesa tornou-se famosa por copiar os carros dos outros. As “homenagens” continuam por lá, e o modelo da vez é o Fusca.

