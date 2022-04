China promete apoio à economia e Bolsa salta na abertura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira abriu em forte alta nesta sexta-feira (29) embalada por notícias de que o governo da China dará mais suporte ao crescimento econômico do país, esforçando-se para manter metas de crescimento apesar dos desafios impostos pela pandemia de Covid e pela guerra na Ucrânia.

O mercado de ações do Brasil é sensível às oscilações no gigante asiático porque o país é o maior consumidor das duas matérias-primas mais relevantes para as empresas da Bolsa brasileira, que são o minério de ferro e o petróleo.

Às 11h38, o índice de referência Ibovespa subia 1,25%, a 111.302 pontos, pouco depois de ter saltado 1,7%, alcançado a máxima diária de 111.819 pontos. A Vale subia 2,46% e a Petrobras ganhava 3,50%.

O dólar tinha ligeira baixa de 0,12%, cotado a R$ 4,9340. A moeda brasileira apresentava dificuldade para acompanhar a força das divisas de países emergentes que também recebiam a injeção de ânimo chinesa.

O mercado doméstico de câmbio deve ser volátil nesta sexta devido à formação da Ptax, taxa que serve de referência para liquidação de contratos em dólar. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições.

O comitê político da China divulgou nesta sexta, por meio da agência de notícias estatal Xinhua, que o governo vai tomar medidas para apoiar a economia e investir efetivamente para apoiar o crescimento. O esforço, segundo as autoridades chinesas, é para atingir a meta de crescimento deste ano.

Apesar da onda de otimismo gerada pela notícia, analistas disseram ao The Wall Street Journal que a meta da China de 5,5% de crescimento do produto interno bruto seria difícil de alcançar com muitas grandes cidades fechadas devido à política de zero Covid-19 no país.

No mercado financeiro, o índice que acompanha ações de empresas listadas em Xangai e Shenzhen avançou 2,43%. A Bolsa de Hong Kong disparou 4,01%.

Expectativas de aquecimento da economia chinesa também impulsionavam a alta de 2,52% do preço de referência do petróleo bruto. O barril do Brent estava cotado a US$ 110,30 (R$ 552,64).

Nos Estados Unidos, o índice de referência da Bolsa de Nova York virava para o negativo após um ligeiro início em alta. O S&P 500, que acompanha as 500 principais empresas do mercado americano, perdia 1,71%.

Resultados negativos no setor de tecnologia no primeiro trimestre, principalmente os da Amazon, provocavam a reversão dos ganhos do dia anterior.

Na véspera, um rali de investidores em busca de oportunidades no setor de tecnologia nos Estados Unidos espalhou otimismo nos mercados globais de ações.

Na ocasião, os ganhos tinham sido estimulados pelas ações Meta Platforms, controladora do Facebook, que dispararam 17,63% após a companhia ter divulgado números de usuários diários ativos acima das estimativas.