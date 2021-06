China: produção industrial tem alta anual de 8,8% em maio, em linha com projeção

A produção industrial da China registrou alta anual de 8,8% em maio, informou nesta quarta-feira (16) o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A leitura veio em linha com a projeção de analistas ouvidos pelo. Na comparação com abril, o avanço foi de 0,52%, segundo o NBS.

