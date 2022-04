China: PBoC vai liberar o equivalente a US$ 83 bi com novo corte de compulsório

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) anunciou nesta sexta-feira (15) que reduzirá a taxa de compulsórios bancários em 25 pontos-base, num momento em que a segunda maior economia do mundo desacelera em meio a novos surtos de covid-19. Alguns bancos rurais terão direito a um corte adicional de 25 pontos-base nos compulsórios, disse o PBoC. O BC chinês calcula que a redução dos compulsórios, que entra em vigor no próximo dia 25, liberará 530 bilhões de yuans (US$ 83,2 bilhões) em liquidez. Mais cedo, o PBoC surpreendeu ao deixar algumas de suas principais taxas de juros inalteradas. Com informações da Dow Jones Newswires.

