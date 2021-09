China ordena que plataformas de mobilidade abandonem 'práticas anticompetitivas'

Pequim lançou uma série de medidas antimonopolistas, de segurança de dados e relacionadas a outros temas a partir do final de 2020, em uma tentativa de aumentar o controle a gigantes da internet como o Alibaba e a Tencent. Fonte: Associated Press.

As 11 empresas alvos do alerta desta quarta foram ordenadas a inspecionar suas práticas de negócio, criar um plano de governança e corrigir problemas até o final do ano, para "promover o desenvolvimento saudável e sustentável" do setor de mobilidade.

A Didi, líder do setor, tem cerca de 90% do mercado na China, mas o regulador da internet chinesa investiga alegações de violação à privacidade por parte da empresa. Diante disso, rivais tentam tomar clientes da companhia.

O Ministério dos Transportes, o órgão regulador da internet e outros reguladores ordenaram na quarta-feira, dia 1º, que 11 plataformas deixem de utilizar táticas anticompetitivas até o final do ano, além de práticas como o recrutamento de motoristas não licenciados, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta.

