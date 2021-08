China injeta 600 bi de yuans por meio de instrumento de empréstimo de médio prazo

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) informou em comunicado nesta segunda-feira que injetou 600 bilhões de yuans (US$ 92,6 bilhões) no sistema financeiro por meio de seu instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF, na sigla em inglês). O banco central diz também que realizou operações de recompra reversa no montante de 10 bilhões de yuans.

