China: Inflação ao produtor (PPI) tem alta anual de 4,4% em março; previsão 3,6%

Enquanto isso, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) chinês avançou 0,4% em março ante igual mês do ano anterior, após uma queda de 0,2% em fevereiro. O aumento foi mais intenso do que a alta de 0,3% prevista por economistas.

Foi a maior alta do PPI desde julho de 2018, quando o indicador havia registrado aumento de 4,6%. O resultado também superou as expectativas de economistas consultados pelo Wall Street Journal , que previam alta de 3,6%.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.