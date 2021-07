China: CPI tem alta anual de 1,1% em junho, ante previsão de 1,2%

Já na comparação com maio, o indicador de junho caiu 0,4%. Além disso, o NBS informou que no intervalo de janeiro a junho, o CPI chinês teve ganho anual de 0,5%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos, por sua vez, subiu 1,7% na comparação anual de junho. Não havia projeções para essas três leituras. (Equipe AE, com informações da Dow Jones Newswires)

