Chevrolet Onix RS e Fiat Argo HGT se vestem de esportivos para agradar aos jovens

Para ter as bolsas laterais, o comprador do Argo precisa pagar mais R$ 2.882.

Na compra o Chevrolet também tira vantagem. Custa R$ 82.290, mais de R$ 10 mil mais barato que o rival, que sai por R$ 92.433. Os dois trazem listas de equipamentos parecidas, com a vantagem do Onix ter seis airbags. Sem opcionais.

A diferença pesa mesmo no consumo. Na cidade, abastecido com etanol, o Onix fez média de 8,2 km/l no teste do Agora. Já o Argo marcou média de 7 km/l.

Ao volante, o Onix tem aceleração típica de carro turbo, que vai ganhando velocidade conforme os giros vão subindo. A arrancada do Argo é instantânea, porém mais lenta. O acerto de suspensão também é melhor no Chevrolet, embora o Fiat seja mais confortável em ruas irregulares.

O motor também é o mesmo das demais versões, mas no caso é um 1.8 de 139 cavalos também com câmbio automático de seis marchas. Os números, porém, podem enganar.

O motor, no entanto, é o mesmo 1.0 turbo de 116 cv das configurações tradicionais do hatch acompanhado da enfadonha transmissão automática de seis marchas que o mercado tanto gosta, mas não quem aprecia uma tocada mais esportiva.

Itens como para-choques exclusivos, aerofólio acima do vidro traseiro, interior com detalhes vermelhos, rodas escurecidas e emblemas estão lá.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hatches esportivos sempre existiram no Brasil, mesmo que poucos deles tenham mecânica diferente de suas versões "normais". É o caso do Chevrolet Onix RS, que traz um pacote visual diferenciado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.