Chegada de novos produtos ao mercado volta a cair

A produção industrial, que também costuma caminhar em congruência com os lançamentos, teve queda de 1,3% em julho, em relação ao mês imediatamente anterior, voltando a ficar abaixo do patamar pré-pandemia, conforme os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta (2).

O choque do início da pandemia, no ano passado, atingiu especialmente os setores têxtil e de vestuário, mas até os mercados de alimentos e bebidas, que geralmente são mais resilientes, se retraíram.

O indicador da intenção de colocar mais produtos inovadores ou com algum tipo de ineditismo no mercado costuma acompanhar outros índices como a confiança.

De acordo com Virginia Vaamonde, presidente da associação, os números sugerem um arrefecimento no otimismo do empresariado, que leva a uma moderação maior no lançamento de produtos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lançamento de produtos no mercado, que recuou por causa da pandemia mas já ensaiava recuperação no primeiro semestre, mergulhou de novo em agosto.

