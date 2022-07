Chefe da Amazon recebeu R$ 1,1 bi em 2021; veja salários de CEOs nos EUA

7- Fabrizio Freda, da The Estee Lauder Companies - US$ 65.996.985 (R$ 360.495.331)

6- James Dimon, da JPMorgan Chase & Co. - US$ 84.428.145 (R$ 461.171.856)

1- Peter Kern, do Expedia Group - US$ 296.247.749 (R$ 1.618.194.079)

Confira abaixo os dez CEOs com maiores remunerações anuais -seguindo a cotação do dólar desta quarta-feira (20).

Apresentando um fenômeno chamado 'greedflation', um trocadilho com a palavra 'greed', ganância em inglês, e a inflação, a AFL-CIO refletiu que mesmo que os "CEOs tenham sido rápidos para culpar salários de trabalhadores pelo aumento da inflação", as remunerações de empregados caíram 2,4% em 2021.

Por exemplo, o CEO da Amazon Andrew Jassy recebeu em um ano US$ 212 milhões (cerca de R$ 1.161 bilhão), enquanto um trabalhador 'mediano' recebeu US$ 32.855 (R$ 179 mil).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A federação AFL-CIO, maior organização de sindicatos dos Estados Unidos, organizou levantamento dos salários em 2021 de CEOs de grandes empresas, como Amazon, Apple e Intel, com todos do top 10 atingindo mais de R$ 300 milhões. A pesquisa também revela que os ocupantes dessas posições ganham até 324 vezes mais que demais funcionários.

