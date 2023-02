Cesta básica de Belo Horizonte foi a que mais encareceu em 2022, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cesta básica que mais encareceu no ano passado foi a de Belo Horizonte, no monitoramento mensal de oito capitais realizado pela Horus com o FGV Ibre.

Segundo o levantamento, a variação acumulada em 2022 para a capital mineira foi superior a 31%. O grupo de alimento mais afetado foi o dos legumes, que teve alta de 109,5%, seguido por frutas (85,7%) e enlatados e conservas (36,3%).

A disparada no preço dos legumes e das frutas é atribuída a fatores como clima, alto preço dos fertilizantes devido à Guerra da Ucrânia e à diminuição da área de plantio de alguns produtos.

Na sequência das capitais com as maiores pressões inflacionárias na cesta básica no último ano, aparecem Curitiba (25,3%) e Brasília (24,5%).

Em dezembro, as cestas do Rio e de São Paulo eram as mais caras da pesquisa, custando R$ 876 e R$ 858, respectivamente.