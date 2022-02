Cerveja sem álcool registra aumento no consumo durante a pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescimento do mercado de cerveja sem álcool tem chamado a atenção da indústria de bebidas.

Saiu de um patamar de 140 milhões de litros vendidos em 2019 para quase 198 milhões em 2020.

Depois deu mais um salto, chegando a quase 260 milhões de litros no fechamento do ano passado, de acordo com levantamento da Euromonitor para o Sindicerv (sindicato no setor).

O segmento ainda é discreto se comparado ao consumo no mercado total de cervejas alcoólicas, que superou os 14 bilhões de litros em 2021, segundo a entidade, mas surpreende pela dimensão do impulso, até mesmo na fase mais aguda da pandemia, com a restrição do funcionamento de bares e restaurantes.

Pelas previsões do Sindicerv, o movimento deste ano deve manter um padrão de crescimento semelhante.