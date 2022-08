CEO viraliza com foto aos prantos após demitir funcionários

Isso porque diversos empresários lhe escreveram se identificando com a história. "As pessoas não têm ideia do que realmente aconteceu, quais ações tomamos, quais conversas tivemos com esses funcionários", disse.

"Em dias como hoje, eu gostaria de ser um empresário que fosse movido apenas pelo dinheiro e não se importasse com quem ele machucou ao longo do caminho. Mas eu não sou", escreveu Wallake na publicação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um usuário do LinkedIn viralizou com uma foto aos prantos depois da demissão. Acontece que esse usuário não foi demitido, mas sim o CEO responsável pelo desligamento de alguns funcionários na última semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.