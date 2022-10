Centrais sindicais expandem canais para denunciar pressão sobre voto de trabalhador

A coação ou assédio para influenciar o voto podem ser enquadrados no artigo 301 do Código Eleitoral. A legislação prevê pena de até quatro anos de reclusão e pagamento de multa para quem "usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido".

Jamil Dávila, dirigente da Força Sindical no Paraná, onde um dos casos de ameaça de demissão se Lula ganhar foi revelado nesta semana na empresa Concrevali, diz que se reuniu com o MPT do estado nesta sexta (7).

SÃO PULO, SP (FOLHAPRESS) - O MPT (Ministério Público do Trabalho) e as centrais sindicais vão expandir os canais de denúncia para o registro de casos de assédio eleitoral.

