Centrais sindicais definem apoio conjunto a Lula com entidade pró-Ciro

"Orientamos que os dirigentes, militantes e ativistas se dediquem com prioridade absoluta no trabalho de base junto aos trabalhadores e às trabalhadoras. Conclamamos a população trabalhadora a exercer o direito à cidadania e ao voto democrático, comprometido com a mudança de rumo do país, e denunciando o assédio eleitoral praticado por determinadas empresas", diz o documento que chama Bolsonaro de mentiroso e desumano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais se reuniram nesta quinta-feira (6) para fazer o anúncio de um apoio conjunto à candidatura de Lula no segundo turno.

